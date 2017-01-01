На российском экспортном рынке выросли цены на продовольственную пшеницу
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на российском экспортном рынке продовольственной пшеницы (базис FOB) в портах Черного моря фиксировался рост цен на зерновую, обусловленный конъюнктурой мирового рынка, а также активизацией спроса со стороны импортёров.
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