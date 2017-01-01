Ценовые новости

Вчера, 17:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 192

В Украине повысились цены спроса на желтую горчицу

По данным ИА «АПК-Информ», с начала февраля на украинском рынке семян желтой горчицы наблюдается рост цен спроса, обусловленный ограниченным количеством предложений масличной, а также ростом спроса на нее на внешнем рынке.

Так, по состоянию на 13 февраля цены спроса на желтую горчицу достигли 14500-15000 грн/т СРТ. На конец января закупочные цены на данную масличную варьировались, как правило, в пределах 14200-14800 грн/т СРТ.

Более подробную информацию о состоянии украинского рынка семян горчицы читайте в номере «АПК-Информ» от 6 марта.

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