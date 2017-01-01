В Украине повысились цены спроса на желтую горчицу
По данным ИА «АПК-Информ», с начала февраля на украинском рынке семян желтой горчицы наблюдается рост цен спроса, обусловленный ограниченным количеством предложений масличной, а также ростом спроса на нее на внешнем рынке.
Так, по состоянию на 13 февраля цены спроса на желтую горчицу достигли 14500-15000 грн/т СРТ. На конец января закупочные цены на данную масличную варьировались, как правило, в пределах 14200-14800 грн/т СРТ.
Более подробную информацию о состоянии украинского рынка семян горчицы читайте в номере «АПК-Информ» от 6 марта.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
На украинском рынке подсолнечного масла наблюдается низкая активность торговли
9 февраля, 16:18
-
Соевые бобы в Украине вновь дорожают
7 февраля, 14:22
-
В Украине дорожает соевый жмых
6 февраля, 09:22
-
Украинское подсолнечное масло дешевеет
3 февраля, 15:38
-
В портах Украины и России снизились цены на растительные масла
3 февраля, 13:14