В портах Украины дорожают соевые бобы

15:03 Источник: АПК-Информ Просмотров: 126

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в портах Украины отмечается рост цен на соевые бобы, обусловленный высоким спросом на фоне недостаточного количества предложений.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть