В Украине фиксируется рост цен на фуражный ячмень
Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Украине наблюдается тенденция роста цен на фуражный ячмень, обусловленная ограниченным количеством предложений крупнотоннажных партий зерновой с высокими качественными показателями.
Статья доступна только следующим группам пользователей:
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
В портах Украины растут цены на пшеницу
17:50
-
В Украине растут цены на фуражную кукурузу
Вчера, 16:20
-
В Украине продолжают расти цены на пшеничную муку
10 февраля, 13:21
-
На украинском экспортном рынке выросли цены на фуражную пшеницу
10 февраля, 11:49
-
В портах Украины продолжается рост цен на фуражный ячмень
3 февраля, 16:58