В портах Украины растут цены на пшеницу
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (базис СРТ-порт) отмечается рост цен на пшеницу, что обусловлено, прежде всего, необходимостью трейдеров в привлечении большего количества предложений крупнотоннажных партий зерновой для закрытия ранее заключенных контрактов.
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