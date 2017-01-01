В портах Украины растут цены на пшеницу

17:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 14

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (базис СРТ-порт) отмечается рост цен на пшеницу, что обусловлено, прежде всего, необходимостью трейдеров в привлечении большего количества предложений крупнотоннажных партий зерновой для закрытия ранее заключенных контрактов.

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