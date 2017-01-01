Казахстан: в ВКО снижаются цены на семена подсолнечника

Вчера, 13:44 Источник: АПК-Информ Просмотров: 145

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Восточно-Казахстанской области РК отмечается снижение цен на семена подсолнечника, обусловленное аналогичной тенденцией в сегменте подсолнечного масла.

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