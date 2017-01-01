В Украине выросли экспортные цены на фуражный ячмень

Вчера, 15:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 146

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке фуражного ячменя (площадка СРТ-порт) фиксируется рост цен, обусловленный увеличением спроса экспортно-ориентированных компаний на фоне ограниченного количества предложений зерновой.

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