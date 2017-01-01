В портах Украины выросли цены на фуражную кукурузу

Вчера, 18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 155

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (площадка СРТ-порт) отмечается рост цен на фуражную кукурузу, обусловленный активным спросом экспортно-ориентированных компаний на фоне ограниченного количества предложений зерновой.

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