В российских портах снизились цены на подсолнечное масло
В ходе мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», участники рынка сообщали о снижении цен спроса на подсолнечное масло в российских портах, что соответствует ценовой тенденции на сопутствующих рынках.
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