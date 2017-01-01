В российских портах снизились цены на подсолнечное масло

Вчера, 17:33 Источник: АПК-Информ Просмотров: 147

В ходе мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», участники рынка сообщали о снижении цен спроса на подсолнечное масло в российских портах, что соответствует ценовой тенденции на сопутствующих рынках.

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