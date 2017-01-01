В России снизились цены на манную крупу
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в РФ фиксировалось снижение цен предложения на манную крупу, обусловленное конъюнктурой рынка сырья, а также сокращением спроса со стороны потребителей.
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