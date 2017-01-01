В России снизились цены на подсолнечное масло

Вчера, 17:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 140

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на российском рынке нерафинированного подсолнечного масла в европейской части страны вновь снизились цены спроса, что было обуловлено укреплением национальной валюты.

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