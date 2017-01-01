В Казахстане снизились экспортные цены на пшеницу 3 класса

Вчера, 16:48 Источник: АПК-Информ Просмотров: 160

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на казахстанском экспортном рынке продовольственной пшеницы (базис DAP) на погранпереходе Сары-Агаш фиксировалось снижение цен на зерновую 3 класса виду более высокого спроса со стороны импортёров на пшеницу 4 класса, обусловленного ее конкурентоспособной ценой.

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