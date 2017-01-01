Цены спроса на украинский подсолнечник снизились

Вчера, 16:04 Источник: АПК-Информ Просмотров: 171

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке семян подсолнечника в конце текущей неделе фиксируется снижение цен спроса, поясняющееся соответствующей тенденцией на рынке подсолнечного масла, а также снижением курса доллара по отношению к гривне.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть