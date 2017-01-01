В Украине выросли цены спроса на семена льна
По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке льна в начале недели фиксируется рост закупочных цен, что обусловлено стабильно высоким спросом на масличную со стороны экспортно-ориентированных компаний.
Так, по состоянию на 20 февраля средние цены спроса на маслосемена составляют, как правило, 9200-9300 грн/т СРТ.
Отметим, на прошлой неделе закупочные цены экспортеров на масличную озвучивались в основном в диапазоне 8850-9200 грн/т СРТ.
Более подробную информацию о развитии ситуации на украинском рынке масличного льна читайте в номере «АПК-Информ» от 6 марта.
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