В европейской части РФ подешевело соевое масло

Вчера, 17:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 147

По данным ИА «АПК-Информ», в начале текущей недели в европейской части России наблюдается снижение цен предложения на соевое масло, что объясняется желанием производителей привлечь большее количество покупателей.

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