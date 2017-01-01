Активность торговли подсолнечным маслом в портах России остается минимальной
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе активность торговли подсолнечным маслом в портах России остается минимальной ввиду дисбаланса цен спроса/предложения, что объясняется низкими ценами спроса на растительные масла на мировом рынке. В свою очередь, продавцы российского масла не могут существенно снизить цены предложения ввиду высоких цен на маслосемена на внутреннем рынке.
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