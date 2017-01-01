Цены спроса на российский подсолнечный жмых снижаются

Вчера, 16:13 Источник: АПК-Информ Просмотров: 147

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в европейской части России продолжалось снижение цен спроса на подсолнечный жмых, поясняемое достаточным количеством предложений продукта, а также укреплением курса национальной валюты.

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