Вчера, 12:37 Источник: АПК-Информ Просмотров: 178

По данным ИА «АПК-Информ», в Украине растут цены спроса на желтую горчицу по причине сезонного сокращения количества предложений.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть