В Украине растут цены спроса на желтую горчицу
По данным ИА «АПК-Информ», в Украине растут цены спроса на желтую горчицу по причине сезонного сокращения количества предложений.
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