Вчера, 14:01 Источник: АПК-Информ Просмотров: 163

Согласно данным ИА «АПК-Информ» на рынке овса в течение последних двух недель отмечается тенденция роста закупочных цен, обусловленная недостаточным количеством предложений зерна с высокими качественными показателями.

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