Вчера, 15:33 Источник: АПК-Информ Просмотров: 194

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском экспортном рынке растительных масел на текущей неделе наблюдается существенное снижение цен спроса, что обусловлено аналогичной тенденцией на мировом рынке данной продукции, а также неактивным спросом на масла.

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