В портах Украины выросли цены на фуражный ячмень
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (площадка СРТ-порт) сохраняется рост цен на фуражный ячмень. Сложившаяся ситуация вызвана достаточно активным спросом экспортно-ориентированных компаний на фоне ограниченного количества предложений зерновой.
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