14:07 Источник: АПК-Информ Просмотров: 118

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке пшеничных отрубей отмечается повышательная ценовая тенденция, обусловленная увеличением спроса как покупателей на внутреннем рынке, так и экспортно-ориентированных компаний.

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