В Украине выросли экспортные цены на пшеничные отруби
Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (базис FOB) фиксируется рост максимальных цен на пшеничные отруби, что обусловлено незначительной активизацией торгово-закупочной деятельности на фоне увеличения спроса основных импортеров на продукцию.
Статья доступна только следующим группам пользователей:
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
На украинском экспортном рынке растут цены на пшеницу
17:55
-
Большинство посевов озимых во Львовской области находится в удовлетворительном состоянии
17:30
-
Аграрные расписки позволили привлечь сельхозпроизводителям более 467 млн. грн. – Минагропрод
16:38
-
Украинское подсолнечное масло продолжает дешеветь
15:55
-
Украина в 2016/17 МГ нарастила экспорт органических зерновых
15:35
-
В Украине в январе производство подсолнечного масла выросло почти на 51% – Госстат
14:53
-
В Украине выросли цены на пшеничные отруби
14:07