На украинском экспортном рынке растут цены на пшеницу
Согласно данным ИА «АПК-Информ», на в конце текущей неделе на украинском экспортном рынке (базис FOB) фиксируется рост цен на продовольственную пшеницу. Данный тренд обусловлен конъюнктурой мирового рынка.
Статья доступна только следующим группам пользователей:
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
Большинство посевов озимых во Львовской области находится в удовлетворительном состоянии
17:30
-
В Украине выросли экспортные цены на пшеничные отруби
16:58
-
Аграрные расписки позволили привлечь сельхозпроизводителям более 467 млн. грн. – Минагропрод
16:38
-
Украинское подсолнечное масло продолжает дешеветь
15:55
-
Украина в 2016/17 МГ нарастила экспорт органических зерновых
15:35
-
В Украине в январе производство подсолнечного масла выросло почти на 51% – Госстат
14:53
-
В Украине выросли цены на пшеничные отруби
14:07