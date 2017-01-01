В Украине растут экспортные цены на фуражный ячмень

13:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 133

По данным ИА «АПК-Информ», с начала текущей неделе на украинском экспортном рынке (площадка СРТ-порт) сохраняется рост цен в секторе фуражного ячменя, обусловленный увеличением спроса со стороны экспортно-ориентированных компаний на фоне недостаточного количества предложений зерновой.

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