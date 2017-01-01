В Украине дешевеет гречневая крупа
Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке сохраняется тенденция снижения отпускных цен на гречневую крупу, начавшаяся в конце минувшей недели и сменившая повышательный ценовой тренд, который преобладал в данном сегменте рынка с октября 2016 г. Данная ситуация, по словам операторов рынка, обусловлена увеличением количества предложений зерновой, а также поступлением на рынок более дешевых партий сырья, предположительно российского происхождения.
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