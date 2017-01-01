Россия: покупатели семян подсолнечника снизили цены спроса

Вчера, 16:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 137

По данным ИА «АПК-Информ», на российском рынке семян подсолнечника на текущей неделе покупатели из ряда регионов снизили минимальные цены спроса, поясняя это временным отсутствием потребности в закупках маслосырья.

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