Россия: покупатели семян подсолнечника снизили цены спроса
По данным ИА «АПК-Информ», на российском рынке семян подсолнечника на текущей неделе покупатели из ряда регионов снизили минимальные цены спроса, поясняя это временным отсутствием потребности в закупках маслосырья.
Статья доступна только следующим группам пользователей:
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
В Сибирском ФО России снизились цены на подсолнечный жмых
Вчера, 16:53
-
В портах России подешевело подсолнечное масло
Вчера, 11:30
-
Россия: в Сибирском ФО подешевело рапсовое масло
9 марта, 11:26
-
В Приволжском ФО России снизились цены на рапсовый жмых
1 марта, 15:45
-
В феврале в Приволжском ФО России фиксировалось снижение цен на семена льна
28 февраля, 17:07