Украинский соевый шрот подорожал

Вчера, 17:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 138

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке соевого шрота наблюдалось повышение цен предложения продукта ввиду удорожания сырья для переработки.

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