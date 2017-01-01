В украинских портах снизились цены на подсолнечное масло

Вчера, 17:57 Источник: АПК-Информ Просмотров: 137

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла в конце текущей недели ускорилось снижение цен спроса, что было обусловлено аналогичной тенденцией на мировом растительных масел.

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