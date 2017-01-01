Казахстан: в Костанайской области снижаются цены на семена подсолнечника

Вчера, 17:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 146

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Костанайской области РК наблюдается снижение цен спроса на семена подсолнечника, что обусловлено волатильностью на валютном рынке.

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