На российском рынке фуражной кукурузы наблюдается снижение цен

Вчера, 16:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 136

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на российском рынке фуражной кукурузы отмечается понижательная ценовая динамика, обусловленная увеличением количества предложений зерновой по более низким отпускным ценам.

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