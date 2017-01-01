В портах России выросли цены на подсолнечный шрот

Вчера, 14:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 180

По данным ИА «АПК-Информ», на российском экспортном рынке подсолнечного шрота на текущей неделе отмечается рост цен, обусловленный ожиданием сокращения количества предложений продукта в летние месяцы.

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