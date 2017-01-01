На российском рынке возросло количество предложений семян льна низкого качества
По данным ИА «АПК-Информ», с середины текущего месяца на российском рынке масличного льна наблюдается увеличение количества предложений сырья, как отечественного, так и казахстанского производства, убранного весной т.г. и характеризующегося высоким содержанием кислотности.
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