На российском рынке возросло количество предложений семян льна низкого качества

12:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 88

По данным ИА «АПК-Информ», с середины текущего месяца на российском рынке масличного льна наблюдается увеличение количества предложений сырья, как отечественного, так и казахстанского производства, убранного весной т.г. и характеризующегося высоким содержанием кислотности.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть