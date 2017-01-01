Беларусь: в мае цены на соевый шрот снизились

15:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 98

По данным ИА «АПК-Информ», в мае на белорусском рынке соевого шрота наблюдается снижение цен, что обусловлено достаточным количеством предложений масличной как белорусского происхождения, так и импортной.

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