В Украине снижаются цены спроса на продовольственную пшеницу

17:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 59

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке продовольственной пшеницы на текущей неделе наблюдается постепенное снижение цен, обусловленное достаточным количеством предложений зерновой с высокими качественными показателями.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть