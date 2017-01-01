Украина: цены на семена подсолнечника продолжают снижаться

Вчера, 14:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 159

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке семян подсолнечника сохраняется понижательная ценовая тенденция, обусловленная достаточным количеством предложений сырья.

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