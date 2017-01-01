Производители соевого шрота в Украине повысили цены

Вчера, 15:19 Источник: АПК-Информ Просмотров: 137

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе украинские производители соевого шрота повысили цены предложения, объясняя причину сезонным сокращением количества предложений продукта и активизацией его продаж.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть