В Украине выросли цены на нерафинированное подсолнечное масло

Вчера, 15:12 Источник: АПК-Информ Просмотров: 268

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке нерафинированного подсолнечного масла отмечается рост цен, обусловленный сезонном сокращением количества предложений продукта.

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