В Украине выросли цены на нерафинированное подсолнечное масло
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке нерафинированного подсолнечного масла отмечается рост цен, обусловленный сезонном сокращением количества предложений продукта.
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