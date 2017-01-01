Украина: рафинированное подсолнечное масло дорожает

Вчера, 17:12 Источник: АПК-Информ Просмотров: 262

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке рафинированного подсолнечного масла отмечается рост цен, обусловленный аналогичной тенденцией в сегменте нерафинированного подсолнечного масла.

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