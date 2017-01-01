В Украине начали озвучивать предварительные цены на шрот из подсолнечника нового урожая

Вчера, 13:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 284

По данным ИА «АПК-Информ», операторы украинского экспортного рынка начали озвучивать предварительные цены предложения на подсолнечный шрот из сырья нового урожая.

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