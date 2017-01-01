В Украине повысились экспортные цены на рафинированное бутилированное подсолнечное масло

Вчера, 14:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 251

По данным ИА «АПК-Информ», в конце июля т.г. на украинском экспортном рынке наблюдается рост цен предложения на рафинированное дезодорированное бутилированное подсолнечное масло, что обусловлено аналогичной тенденцией на мировом рынке растительных масел.

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