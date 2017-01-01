На украинском экспортном рынке продолжают расти цены на фуражный ячмень

Вчера, 15:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 253

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке сохраняется рост цен на фуражный ячмень, обусловленный, по словам участников рынка, прежде всего, увеличением спроса ключевых импортеров (в частности Саудовской Аравии).

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