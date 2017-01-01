Казахстан: на рынке семян подсолнечника наблюдается снижение цен

Вчера, 16:57 Источник: АПК-Информ Просмотров: 227

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Казахстане наблюдается снижение цен спроса на семена подсолнечника, поясняемое аналогичной тенденцией в сегменте подсолнечного масла.

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