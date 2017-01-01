На украинском экпортном рынке дорожает нерафинированное подсолнечное масло

Вчера, 18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 281

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла 27 июля наблюдается рост цен на продукт вследствие аналогичной тенденции на мировом рынке в соевом комплексе.

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