На украинском экпортном рынке дорожает нерафинированное подсолнечное масло
По данным ИА «АПК-Информ», на украинском экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла 27 июля наблюдается рост цен на продукт вследствие аналогичной тенденции на мировом рынке в соевом комплексе.
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