Украинские трейдеры продолжают повышать цены спроса на фуражный ячмень
На текущей неделе на украинском экспортном рынке фуражного ячменя (площадка СРТ-порт) сохраняется тенденция роста цен, обусловленная потребностью экспортеров в срочном привлечении крупнотоннажных партий зерновой для закрытия позиций по ранее заключенным контрактам.
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