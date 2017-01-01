Ценовые новости

15:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 121

В Казахстане озвучиваются стартовые цены на семена сафлора

По данным ИА «АПК-Информ», аграрии Южно-Казахстанской области, первыми в республике, начали озвучивать предварительные цены на семена сафлора нового урожая.

Так, по состоянию на 28 июля, цены предложения масличной в данном регионе озвучиваются в пределах 90000-100000 тенге/т EXW.

Стоит отметим, уборку сафлора в хозяйствах ЮКО планируется начать в первой декаде августа.

Более подробную информацию о состоянии казахстанского рынка масличных культур читайте в еженедельных выпусках информационно-аналитического журнала «АПК-Информ СНГ».

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