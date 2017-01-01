В Казахстане озвучиваются стартовые цены на семена сафлора
По данным ИА «АПК-Информ», аграрии Южно-Казахстанской области, первыми в республике, начали озвучивать предварительные цены на семена сафлора нового урожая.
Так, по состоянию на 28 июля, цены предложения масличной в данном регионе озвучиваются в пределах 90000-100000 тенге/т EXW.
Стоит отметим, уборку сафлора в хозяйствах ЮКО планируется начать в первой декаде августа.
Более подробную информацию о состоянии казахстанского рынка масличных культур читайте в еженедельных выпусках информационно-аналитического журнала «АПК-Информ СНГ».
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Казахстан: на рынке семян подсолнечника наблюдается снижение цен
Вчера, 16:57
-
Казахстан: цены на семена сафлора растут
Вчера, 13:57
-
Казахстан: в Алматинской области снизились цены на соевые бобы
25 июля, 15:56
-
Казахстан: в Алматинской области снизились закупочные цены на соевые бобы
11 июля, 17:24
-
В Казахстане фиксируется снижение отпускных цен на семена рапса
27 июня, 12:29