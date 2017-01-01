В России снизились цены спроса на семена подсолнечника
По данным ИА «АПК-Информ», в конце текущей недели на российском рынке семян подсолнечника в европейской части страны наблюдается снижение цен в преддверии нового сезона. Инициаторами понижательных ценовых тенденций выступают, как правило, переработчики.
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