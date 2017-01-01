В Казахстане снизились экспортные цены на пшеничную муку

16:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 95

По данным ИА «АПК-Информ», на экспортном рынке Казахстана в течение текущей недели отмечалась понижательная ценовая тенденция на рынке пшеничной муки, обусловленная снижением спроса на продукт со стороны основных импортеров.

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