На площадке СРТ существенно выросли цены спроса на украинское подсолнечное масло
По данным ИА «АПК-Информ», на украинском экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла на площадке СРТ на текущей неделе наблюдается существенный рост цен спроса вследствие небольшого количества предложений продукта.
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