В портах России повысились цены на подсолнечное масло

15:52 Источник: АПК-Информ Просмотров: 126

Согласно данным мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ» на текущей неделе в портах России повысились цены на нерафинированное подсолнечное масло, что объяснялось соответствующими ценовыми тенденциями на мировом рынке.

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